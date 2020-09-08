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    Стала известна дата старта Молодежного чемпионата России

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    РФС на своем официальном сайте объявил о том, что в ближайшее время стартует новый сезон Молодежного первенства и Юношеской футбольной лиги, отложенный из-за ограничительных мер в связи с борьбой с распространением коронавируса.

    Стала известна дата старта молодежного чемпионата России
    Стала известна дата старта молодежного чемпионата России

    Отмечается, что розыгрыш Молодежного первенства начнется 11 сентября, в ЮФЛ сезон начнется 19 сентября.

    С этого сезона молодежный чемпионат России будет проходить в новом формате. В турнире помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги сыграют четыре команды академий из Юношеской футбольной лиги. Клубы на первом этапе будут разделены на две группы по 10 команд, на втором этапе по пять лучших команд каждой группы разыграют места с первого по 10-е, пять худших — с 11-го по 20-е.

    Будут проведены турниры ЮФЛ-1 (игроки не старше 17 лет) и ЮФЛ-2 (игроки не старше 16 лет). В лигах будут участвовать по 14 клубов. 0

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