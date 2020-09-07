Леонардо о Мбаппе: Недопустимо, что ПСЖ узнает о коронавирусе своих игроков из СМИ

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен»прокомментировал новость о коронавирусе у форварда ПСЖ и сборной Франции

Ранее пресс-служба национальной команды сообщила, что Мбаппе сдал положительный тест на COVID-19.

В настоящий момент 21-летний нападающий находится в расположении сборной Франции. Из-за положительного результата теста он не сыграет с Хорватией.

«Я считаю совершенно неприемлемым то, что мы узнаем из СМИ, что один из наших игроков сдал положительный тест.

Никто из Федерации футбола Франции не сообщил нам об этом. Мбаппе находится дома, мы все разузнали сами.

Все читают лекции о "ПСЖ", какие мы плохие. Но не держать связь с клубом — это неуважение.

Мы ни с кем не разговаривали. Мы говорили только с Мбаппе. Именно наш клуб пытался все выяснить. Это недопустимо», — заявил Леонардо RMC Sport.

Kylian Mbappé ne participera pas à France-Croatie. Le résultat de son test au Covid-19 diligenté par l'UEFA ce matin s'étant révélé positif, il a été placé à l'écart du groupe après la réception des résultats. https://t.co/tCrCCSNDJH — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2020

Ранее сообщалось о том, что коронавирус выявлен у Неймара, Мауро Икарди, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса и еще двух игроков «ПСЖ», имена которых не назывались.

В связи с этим проведение матча парижан с «Лансом» 10 сентября находится под вопросом.

Из-за участия в плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» еще не провел ни одной игры в Лиге 1, где прошло уже два тура.

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