ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айлендерс« вышли в финал Востока впервые за 27 лет и 11-й раз в историиНХЛ. «Айлендерс» разгромили «Филадельфию» в седьмом матче серии и вышли в финал Востока
  • 23:43
    • Германия потеряла очки в игре со Швейцарией
  • 23:41
    • Джоковича дисквалифицировали на US Open
  • 20:48
    • Сборная России выиграла у Венгрии в Будапеште
  • 23:34
    • Испания разгромила Украину в матче Лиги наций
  • 21:27
    • Ансу Фати и Жерар Морено в атаке на матч с Украиной
    Все новости спорта

    Сербия и Турция сыграли по нулям

    Сербия — Турция: счет 0:0

    Футбол Лига наций Сборная Сербии Сборная Турции Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Сборные Сербии и Турции сыграли в нулевую ничью в рамках второго тура Лиги наций.

    Александр Митрович
    Александр Митрович

    На 49 минуте хозяева остались в меньшинстве. Александр Коларов получил вторую желтую карточку за грубую игру.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 3
    Сербия — Турция 0:0
    Сербия: Предраг Райкович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Александар Коларов, Неманья Максимович (Стефан Митрович, 61'), Неманья Радоньич (Филип Джуричич, 87'), Неманья Гудель, Душан Тадич, Филип Костич, Дарко Лазович (Мият Гачинович, 27'), Александр Митрович Турция: Мерт Гюнок, Зеки Мехмет Челик (Назим Сангаре, 46'), Хассан Али Калдырым, Чаглар Сёюнджю, Озан Кабак, Озан Туфан, Оркун Кёкчю (Дженгиз Ундер, 60'), Юсуф Язиджи, Махмут Текдемир, Энес Унал (Бурак Йилмаз, 78'), Кенан Караман Предупреждения: Юсуф Язиджи (37'), Александар Коларов (45'), Александар Коларов (49'), Душан Тадич (62'), Филип Костич (62'), Озан Кабак (79')

    Обе команды набрали по одному очку после поражений в первом туре. Длаее Сербия сыграет с Венгрией, а турки проведут матч с российской сборной. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли Голландия беспроигрышную серию Италии?
  • Нидерланды — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Насколько тяжелым для Белоруссии станет перелет в Казахстан?
  • Казахстан — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Обыграет ли Польша Боснию и Герцеговину?
  • Босния и Герцеговина — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нидерланды — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Казахстан — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.84
  • Прогноз на матч Чехия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Албания — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.90
  • Прогноз на матч Австрия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры