Сербия — Турция: счет 0:0

Сборныесыграли в нулевую ничью в рамках второго тура Лиги наций.

На 49 минуте хозяева остались в меньшинстве. Александр Коларов получил вторую желтую карточку за грубую игру.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 3 Сербия — Турция 0:0 Сербия: Предраг Райкович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Александар Коларов, Неманья Максимович (Стефан Митрович, 61'), Неманья Радоньич (Филип Джуричич, 87'), Неманья Гудель, Душан Тадич, Филип Костич, Дарко Лазович (Мият Гачинович, 27'), Александр Митрович Турция: Мерт Гюнок, Зеки Мехмет Челик (Назим Сангаре, 46'), Хассан Али Калдырым, Чаглар Сёюнджю, Озан Кабак, Озан Туфан, Оркун Кёкчю (Дженгиз Ундер, 60'), Юсуф Язиджи, Махмут Текдемир, Энес Унал (Бурак Йилмаз, 78'), Кенан Караман Предупреждения: Юсуф Язиджи (37'), Александар Коларов (45'), Александар Коларов (49'), Душан Тадич (62'), Филип Костич (62'), Озан Кабак (79')

Обе команды набрали по одному очку после поражений в первом туре. Длаее Сербия сыграет с Венгрией, а турки проведут матч с российской сборной. 0