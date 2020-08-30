«Уфа» — «Динамо»: счет 1:1, обзор голов

В матче 6 тура РПЛсильнейшего не выявили. Команды сыграли вничью 1:1.

Гости первыми вышли вперед. Сделали они это в первом тайме благодаря голу Клинтона Н'Жие, который поборолся за мяч и нанес сильный удар по воротам.

На 59 минуте Жамалетдинов сравнял счет оригинальным образом. Футболист пробил макушкой, причем удар получился несильным, но попал под перекладину.

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — Динамо 1:1 Голы: 0:1 Clinton N'Jie (43'), 1:1 Тимур Жамалетдинов (59') Уфа: Александр Беленов, Павел Аликин, Alexey Nikitin, Йонуц Неделчяру, Кирилл Фольмер (Андрес Вомбергар, 62'), Данила Емельянов (Александр Сухов, 46'), Азер Алиев, Игорь Безденежных, Вячеслав Кротов (Артём Голубев, 36'), Тимур Жамалетдинов, Олег Данченко (Оливье Тилл, 62') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк (Григорий Морозов, 79'), Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Тони Шуньич, Никола Моро, Clinton N'Jie (Вячеслав Грулёв, 78'), Себастьян Шиманьски (Заурбек Плиев, 70'), Даниил Фомин (Шарль Каборе, 70'), Николай Комличенко (Сильвестр Игбун, 46') Предупреждения: Тимур Жамалетдинов (12'), Азер Алиев (43'), Шарль Каборе (88')

«Динамо» заняло 4 место с 11 очками. «Уфа» 11-я с пятью набранными баллами в активе. 0