Бундеслигу будут проводить без зрителей минимум до 31 октября

Матч «Бавария» — «Лейпциг»
foxsports.com
Такое решение приняла канцлер Германии Ангела Меркель, которая провела совещание с представителями федеральных земель.
«Нет смысла начинать футбольный чемпионат в сентябре со зрителями на трибунах. Увеличение количества заражений будет плохим сигналом», — сказал премьер-министр Баварии Маркус Седер.
Меркель заявила, что полностью готовый протокол допуска болельщиков на матчи национального первенства будет готов к концу октября. Напомним, что Бундеслига стартует 18 сентября. 0