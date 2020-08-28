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    Бундеслигу будут проводить без зрителей минимум до 31 октября

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    Чемпионат Германии будет проводиться без зрителей минимум до 31 октября. Об этом пишет Sport.sky.de.

    Матч «Бавария» — «Лейпциг»
    Матч «Бавария» — «Лейпциг»

    Такое решение приняла канцлер Германии Ангела Меркель, которая провела совещание с представителями федеральных земель.

    «Нет смысла начинать футбольный чемпионат в сентябре со зрителями на трибунах. Увеличение количества заражений будет плохим сигналом», — сказал премьер-министр Баварии Маркус Седер.

    Меркель заявила, что полностью готовый протокол допуска болельщиков на матчи национального первенства будет готов к концу октября. Напомним, что Бундеслига стартует 18 сентября. 0

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