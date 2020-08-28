Бундеслигу будут проводить без зрителей минимум до 31 октября

Чемпионат Германии будет проводиться без зрителей минимум до 31 октября. Об этом пишет Sport.sky.de.

Такое решение приняла канцлер Германии Ангела Меркель, которая провела совещание с представителями федеральных земель.

«Нет смысла начинать футбольный чемпионат в сентябре со зрителями на трибунах. Увеличение количества заражений будет плохим сигналом», — сказал премьер-министр Баварии Маркус Седер.

Меркель заявила, что полностью готовый протокол допуска болельщиков на матчи национального первенства будет готов к концу октября. Напомним, что Бундеслига стартует 18 сентября. 0