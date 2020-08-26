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    «Лестер» намерен продлить контракт с Варди

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    Нападающий «Лестера» Джейми Варди близок к подписанию нового контракта с клубом.

    Джейми Варди
    Джейми Варди

    По данным Sky Sports, футболист согласовал продление контракта с «лисами» еще на год. Срок действующего соглашения истекает летом 2022 года. Таким образом, Варди останется в «Лестере» до 2023 года. К концу срока соглашения ему исполнится 36 лет.

    Отмечается, что новое соглашение предусматривает повышение заработной платы игрока.

    Варди перешел в «Лестер» летом 2012 года из «Флитвуда» за миллион фунтов, с тех пор став чемпионом Англии (2016 год) и забив за клуб 130 голов во всех турнирах. 0

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