«Лестер» намерен продлить контракт с Варди

Нападающийблизок к подписанию нового контракта с клубом.

По данным Sky Sports, футболист согласовал продление контракта с «лисами» еще на год. Срок действующего соглашения истекает летом 2022 года. Таким образом, Варди останется в «Лестере» до 2023 года. К концу срока соглашения ему исполнится 36 лет.

Отмечается, что новое соглашение предусматривает повышение заработной платы игрока.

Варди перешел в «Лестер» летом 2012 года из «Флитвуда» за миллион фунтов, с тех пор став чемпионом Англии (2016 год) и забив за клуб 130 голов во всех турнирах. 0