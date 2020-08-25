Фукс много общался с Фернандесом перед переходом в ЦСКА

Новичок ЦСКАрассказал, почему принял решение переехать играть в Россию.

«Я очень счастлив. Сбылась моя мечта — переехать в Европу. Меня очень тепло приняли. Спасибо клубу за то, что они показали уверенность во мне. Хочу отблагодарить ЦСКА своими действиями на поле.

Да, я очень много говорил с Марио Фернандесом. Еще когда вели переговорный процесс, Марио начал со мной общаться. Он облегчил для меня процесс принятия решения, его мнение сильно повлияло. Благодарен ему.

"ВЭБ Арена" — очень хороший, великолепный стадион! Новый, красивый, болельщики рядом, на расстоянии вытянутой руки. Изумительный газон. Сейчас есть ограничения, но болельщики поддерживают команду, поют, это очень здорово», — приводит слова Фукса официальный сайт клуба. 0