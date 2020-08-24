ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманГол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов
  • 18:15
    • Тиаго Силва согласовал контракт с «Челси»
  • 17:45
    • Бруно Фукс проходит медосмотр в ЦСКА
  • 13:54
    • Названа символическая сборная 4 тура РПЛ
  • 11:29
    • Источник: У Баринова диагностирован разрыв связки колена
  • 09:14
    • «Торонто» вышел во второй раунд, «Даллас» сравнял счет в серии с «Клипперс»
    Все новости спорта

    Куман: Все в «Барселоне» должны понимать, что находятся в лучшем клубе мира

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Наставник «Барселоны» Рональд Куман дал приободряющее интервью, в котором попытался объяснить, как здорово играть в лучшем клубе мира.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Здорово иметь в команде такого игрока, как Месси. Благодаря своему умению он найдёт место в построении новой команды.

    Я считаю Барселону своим домом. Когда я раньше приезжал в этот город, мне чего-то не хватало. Это было потому, что я приезжал не для того, чтобы тренировать "Барселону". Но теперь я являюсь тренером клуба и очень счастлив. Все в "Барселоне" должны понимать, что находятся в лучшем клубе в мире. Нам очень повезло быть частью этого клуба», — приводит слова голландца пресс-служба «каталонцев». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Цзянсу Сунин» на третьем месте?
  • «Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • «Шахтер» и «Динамо» устроят обмен голами
  • «Шахтер» Д — «Динамо» К. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Тамбов» и «Сочи» без голов зрителей не оставят
  • «Тамбов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тамбов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тирана — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тирана — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч ПАОК — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.27
  • Экспресс дня 25 августа
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Фули — Шаньдун Лунэн
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры