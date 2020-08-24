Куман: Все в «Барселоне» должны понимать, что находятся в лучшем клубе мира

Наставникдал приободряющее интервью, в котором попытался объяснить, как здорово играть в лучшем клубе мира.

«Здорово иметь в команде такого игрока, как Месси. Благодаря своему умению он найдёт место в построении новой команды.

Я считаю Барселону своим домом. Когда я раньше приезжал в этот город, мне чего-то не хватало. Это было потому, что я приезжал не для того, чтобы тренировать "Барселону". Но теперь я являюсь тренером клуба и очень счастлив. Все в "Барселоне" должны понимать, что находятся в лучшем клубе в мире. Нам очень повезло быть частью этого клуба», — приводит слова голландца пресс-служба «каталонцев». 0