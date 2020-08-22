«Химки» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 4-го тура РПЛ, который состоится на «Арене Химки».

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Мишуков, Липовой, Алиев.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Ненахов, Адамов, Нижич, Иванов, Кадыров, Бериша, Швец, Садулаев, Кадыров, Мелкадзе.

Начало встречи — в 16:00 мск.

Коэффициент на победу «Химок» — 3,06, на ничью — 3,16, а на победу «Ахмата» — 2,55.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0