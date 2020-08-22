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    «Химки» — «Ахмат»: известны стартовые составы команд

    «Химки» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Химок» и «Ахмата» на матч 4-го тура РПЛ, который состоится на «Арене Химки».

    Форма «Химок»
    Форма «Химок»

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате.

    Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Мишуков, Липовой, Алиев.

    «Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Ненахов, Адамов, Нижич, Иванов, Кадыров, Бериша, Швец, Садулаев, Кадыров, Мелкадзе.

    Начало встречи — в 16:00 мск.

    Коэффициент на победу «Химок» — 3,06, на ничью — 3,16, а на победу «Ахмата» — 2,55.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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