«Химки» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, онлайн

Форма «Химок»
«Химки»
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Мишуков, Липовой, Алиев.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Ненахов, Адамов, Нижич, Иванов, Кадыров, Бериша, Швец, Садулаев, Кадыров, Мелкадзе.
Начало встречи — в 16:00 мск.
Коэффициент на победу «Химок» — 3,06, на ничью — 3,16, а на победу «Ахмата» — 2,55.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0