«Химки» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч РПЛ 22 августа 2020 года

22 августа в Москве на стадионе «Арена Химки» состоится матч между местным клубом «Химки» и «Ахматом». Это будет 4 тур нового сезона РПЛ. Начало в 16:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Ахмат».

«Химки»

Для «Химок» новый сезон уже в составе РПЛ пока что проходит не очень хорошо. Команда не выиграла ни одного матча из трех сыгранных. Она находится в зоне вылета — 15 место и одно очко.

Напомним, что в дебюте московский клуб уступил в дерби ЦСКА со счетом 0:2. Во втором туре подопечные Дмитрия Гунько были близки к победе, но не смогли отстоять преимущество и сыграли вничью с «Сочи» (1:1).

В прошлом туре «Химки» снова проиграли и на этот раз «волкам» из «Тамбова» с результатом 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

Прошлый сезон «красно-черные» провели хорошо, дойдя до финала Кубка России, где минимально уступили «Зениту» (1:0). При этом добавим, что «Химки» выиграли 3 из 4 последних домашних матчей.

«Ахмат»

«Ахмат» уже успел одержать первую победу в новом сезоне. В третьем туре команда Андрея Талалаева выиграла у «Ротора» 3:1. Перед этим гости проиграли в Москве «Спартаку» 2:0 и расписали нулевую ничью в Туле с «Арсеналом».

Все прогнозы на РПЛ

В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» на 8 месте — прямо на экваторе списка. В активе у коллектива 4 очка и очередная победа может значительно поднять клуб в общем зачете.

Вообще для «Ахмата» победа над «Ротором» стала первой в шести последних матчах. До этого клуб потерпел 3 поражения и дважды сыграл вничью. До победы над новичком РПЛ «зеленые» четыре поединка подряд не могли забить.

Прогноз и ставка

«Ахмат», еще будучи «Тереком», побеждал «Химки» 5 раз подряд. Последняя встреча была в 2015 году. Сейчас уже не все так однозначно.

Букмекеры предлагают коэффициенты с небольшой разнице — 3.10 на «Химки» и 2.55 на «Ахмат».

Почему-то кажется, что игра должна пройти не очень результативно. Московский коллектив провел 5 «низовых» поединков, а в двух из трех игр с участием «Ахмата» забивалось не больше двух мячей. Наши прогноз и ставка: — ТМ 2.5 за 1.57. 0