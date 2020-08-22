ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж Гнабри принимает поздравленияПравоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион» «Зенит» — ЦСКАЕдиноличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее «Уфа» — «Спартак»Подвела реализация. «Спартак» потерял очки в Уфе
  • 08:27
    • Покер Гурьянова принес «Далласу» победу в серии с «Калгари»
  • 07:18
    • «Айлендерс» выбили «Вашингтон» из Кубка Стэнли
  • 12:01
    • ЦСКА увеличил предложение по хавбеку «Спортинга»
  • 11:30
    • Газизов не исключает трансфер Кокорина в «Рому»
  • 08:43
    • «Миннесота» выиграла драфт-лотерею НБА
  • 07:40
    • «Лейкерс» разгромили «Портленд», «Орландо» проиграл «Милуоки»
  • 22:24
    • СМИ: Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из «Барсы»
    Все новости спорта

    От «Химок» и «Ахмата» много голов ждать не стоит

    «Химки» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч РПЛ 22 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Химки Прогнозы на Ахмат Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Химки» — «Ахмат»
    Дмитрий Гунько
    22 августа в Москве на стадионе «Арена Химки» состоится матч между местным клубом «Химки» и «Ахматом». Это будет 4 тур нового сезона РПЛ. Начало в 16:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Ахмат».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Августа 2020 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 16:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Химки»

    Для «Химок» новый сезон уже в составе РПЛ пока что проходит не очень хорошо. Команда не выиграла ни одного матча из трех сыгранных. Она находится в зоне вылета — 15 место и одно очко.

    Напомним, что в дебюте московский клуб уступил в дерби ЦСКА со счетом 0:2. Во втором туре подопечные Дмитрия Гунько были близки к победе, но не смогли отстоять преимущество и сыграли вничью с «Сочи» (1:1).

    В прошлом туре «Химки» снова проиграли и на этот раз «волкам» из «Тамбова» с результатом 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прошлый сезон «красно-черные» провели хорошо, дойдя до финала Кубка России, где минимально уступили «Зениту» (1:0). При этом добавим, что «Химки» выиграли 3 из 4 последних домашних матчей.

    «Ахмат»

    «Ахмат» уже успел одержать первую победу в новом сезоне. В третьем туре команда Андрея Талалаева выиграла у «Ротора» 3:1. Перед этим гости проиграли в Москве «Спартаку» 2:0 и расписали нулевую ничью в Туле с «Арсеналом».

    Все прогнозы на РПЛ

    В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» на 8 месте — прямо на экваторе списка. В активе у коллектива 4 очка и очередная победа может значительно поднять клуб в общем зачете.

  • Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
  • Центральный матч 3-го тура РПЛ — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Вообще для «Ахмата» победа над «Ротором» стала первой в шести последних матчах. До этого клуб потерпел 3 поражения и дважды сыграл вничью. До победы над новичком РПЛ «зеленые» четыре поединка подряд не могли забить.

    Прогноз и ставка

    «Ахмат», еще будучи «Тереком», побеждал «Химки» 5 раз подряд. Последняя встреча была в 2015 году. Сейчас уже не все так однозначно.

    22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Букмекеры предлагают коэффициенты с небольшой разнице — 3.10 на «Химки» и 2.55 на «Ахмат».

    Почему-то кажется, что игра должна пройти не очень результативно. Московский коллектив провел 5 «низовых» поединков, а в двух из трех игр с участием «Ахмата» забивалось не больше двух мячей. Наши прогноз и ставка: — ТМ 2.5 за 1.57. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.48
  • Прогноз на матч Хэбей Чайна Форчун — Ухань Чжоэр
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Олимпик — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Шахтер — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бордо — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монреаль — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торонто — Ванкувер
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     Рахим Стерлинг
  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
    • 11:26 16/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Химки» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч РПЛ 22 августа 2020 года. Прогноз на «Химки» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры