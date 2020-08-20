Шахин перешел в «Антальяспор»

Известно, что Шахин подписал с «Антальяспором» двухлетний контракт.
Прошлый сезон футболист провел в «Вердере». Он отыграл 16 матчей и отдал 3 ассиста. Кроме этого Шахин успел выступить за дортмундскую «Боруссию», мадридский «Реал» и «Ливерпуль».
🤝 Hoş Geldin @nurisahin— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020
Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP