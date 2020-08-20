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    Шахин перешел в «Антальяспор»

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    Полузащитник Нури Шахин стал игроком «Антальяспора». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

    Нури Шахин
    Нури Шахин

    Известно, что Шахин подписал с «Антальяспором» двухлетний контракт.

    Прошлый сезон футболист провел в «Вердере». Он отыграл 16 матчей и отдал 3 ассиста. Кроме этого Шахин успел выступить за дортмундскую «Боруссию», мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

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