«Ливерпуль» в первом туре АПЛ сыграет с «Лидсом»

Первый тур нового сезона пройдет с 12 по 14 сентября. Действующий чемпион «Ливерпуль» на своем поле примет «Лидс», «Тоттенхэм» дома сыграет с «Эвертоном», а «Челси» отправится в гости к «Брайтону».
1-й тур: 12-14 сентября
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».
«Фулхэм» — «Арсенал».
«Ливерпуль» — «Лидс».
«Тоттенхэм» — «Эвертон».
«Вест Бромвич» — «Лестер Сити».
«Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед».
«Брайтон» — «Челси».
«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
Отложены:
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла».
2-й тур: 19 сентября
«Арсенал» — «Вест Хэм».
«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».
«Челси» — «Ливерпуль».
«Эвертон» — «Вест Бромвич».
«Лидс» — «Фулхэм».
«Лестер Сити» — «Бернли».
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон».
«Саутгемптон» — «Тоттенхэм».
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».