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    «Ливерпуль» в первом туре АПЛ сыграет с «Лидсом»

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    Английская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала календарь сезона 2020/21.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    Первый тур нового сезона пройдет с 12 по 14 сентября. Действующий чемпион «Ливерпуль» на своем поле примет «Лидс», «Тоттенхэм» дома сыграет с «Эвертоном», а «Челси» отправится в гости к «Брайтону».

    1-й тур: 12-14 сентября

    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».
    «Фулхэм» — «Арсенал».
    «Ливерпуль» — «Лидс».
    «Тоттенхэм» — «Эвертон».
    «Вест Бромвич» — «Лестер Сити».
    «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед».
    «Брайтон» — «Челси».
    «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

    Отложены:
    «Бернли» — «Манчестер Юнайтед».
    «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

    2-й тур: 19 сентября

    «Арсенал» — «Вест Хэм».
    «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».
    «Челси» — «Ливерпуль».
    «Эвертон» — «Вест Бромвич».
    «Лидс» — «Фулхэм».
    «Лестер Сити» — «Бернли».
    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон».
    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».
    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

    С полным расписанием можно ознакомиться здесь. 0

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