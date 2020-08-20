«Ливерпуль» в первом туре АПЛ сыграет с «Лидсом»

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала календарь сезона 2020/21.

Первый тур нового сезона пройдет с 12 по 14 сентября. Действующий чемпион «Ливерпуль» на своем поле примет «Лидс», «Тоттенхэм» дома сыграет с «Эвертоном», а «Челси» отправится в гости к «Брайтону».

1-й тур: 12-14 сентября

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».

«Фулхэм» — «Арсенал».

«Ливерпуль» — «Лидс».

«Тоттенхэм» — «Эвертон».

«Вест Бромвич» — «Лестер Сити».

«Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед».

«Брайтон» — «Челси».

«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Отложены:

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

2-й тур: 19 сентября

«Арсенал» — «Вест Хэм».

«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».

«Челси» — «Ливерпуль».

«Эвертон» — «Вест Бромвич».

«Лидс» — «Фулхэм».

«Лестер Сити» — «Бернли».

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон».

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм».

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

С полным расписанием можно ознакомиться здесь. 0