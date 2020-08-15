Шарлеруа — Остенде: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.08.2020)

В 20:00 в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Остенде» — «Шарлеруа» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Шарлеруа»).

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