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    Защитник «Рубина» перешёл в «Уфу»

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    Защитник «Рубина» Олег Данченко перешёл в «Уфу» на правах аренды с правом выкупа.

    Олег Данченко
    Олег Данченко

    В минувшем сезоне РПЛ Данченко провёл 19 матчей и сделал две результативных передачи в составе казанской команды.

    Фланговый игрок выступал за российские «Енисей» и «Анжи», а также за украинские «Шахтёр», «Черноморец» и «Динамо» из Хмельницкого.

    «Рубин» объявил о переходе защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко 19 июня 2019 года. 26-летний украинский футболист подписал с казанским клубом контракт на 4 года.

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