Защитник «Рубина» перешёл в «Уфу»

Защитник «Рубина»перешёл вна правах аренды с правом выкупа.

В минувшем сезоне РПЛ Данченко провёл 19 матчей и сделал две результативных передачи в составе казанской команды.

Фланговый игрок выступал за российские «Енисей» и «Анжи», а также за украинские «Шахтёр», «Черноморец» и «Динамо» из Хмельницкого.

«Рубин» объявил о переходе защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко 19 июня 2019 года. 26-летний украинский футболист подписал с казанским клубом контракт на 4 года.

Олег Данченко продолжит карьеру в ФК «Уфа»!

26-летний украинский защитник Олег Данченко арендован футбольным клубом «Уфа» у казанского «Рубина» с правом выкупа.https://t.co/ggUgLzZp6I pic.twitter.com/qa5GM2GJfs — ФК УФА (@UfaFc) August 15, 2020

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