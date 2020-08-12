«Манчестер Сити» намерен подписать защитника «Наполи»

намерен подписать защитника, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, представители «Сити» ведут переговоры с агентом футболиста. За Кулибали англичане готовы заплатить 55 миллионов евро. Владелец неаполитанцев просит за игрока не меньше 80 миллионов евро.

Отмечается, что для игрока готов контракт до 2025 года с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. 0