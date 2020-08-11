Финал предварительного раунда ЛЧ-2020/21 перенесен из-за коронавируса

УЕФА сообщил об отмене финального матча предварительного раунда Лиги чемпионов-2020/21 между косовскойиз Северной Ирландии.

В «Дрите» выявлен второй футболист с положительным тестом на COVID-19. Вся команда помещена на карантин в соответствии с медицинским протоколом.

Ранее в «Дрите» уже был выявлен один игрок с коронавирусом перед полуфинальной встречей с «Интером» из Андорры, тогда на карантин отправился он и еще один футболист.

Все игры этого раунда проходят в швейцарском Ньоне в формате одного матча. О новой дате встречи между «Дритой» и «Линфилдом» УЕФА пока не сообщает.

Победитель этого противостояния выйдет в 1-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет с варшавской «Легией». 0