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    Финал предварительного раунда ЛЧ-2020/21 перенесен из-за коронавируса

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    УЕФА сообщил об отмене финального матча предварительного раунда Лиги чемпионов-2020/21 между косовской «Дритой» и «Линфилдом» из Северной Ирландии.

    Матч между «Дритой» и «Линфилдом» отменен
    Матч между «Дритой» и «Линфилдом» отменен

    В «Дрите» выявлен второй футболист с положительным тестом на COVID-19. Вся команда помещена на карантин в соответствии с медицинским протоколом.

    Ранее в «Дрите» уже был выявлен один игрок с коронавирусом перед полуфинальной встречей с «Интером» из Андорры, тогда на карантин отправился он и еще один футболист.

    Все игры этого раунда проходят в швейцарском Ньоне в формате одного матча. О новой дате встречи между «Дритой» и «Линфилдом» УЕФА пока не сообщает.

    Победитель этого противостояния выйдет в 1-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет с варшавской «Легией». 0

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