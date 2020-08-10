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    Прядкин: Не могу представить РПЛ без «Спартака»

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    Президент РФС Сергей Прядкин прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна после матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    Ранее Федун заявил, что «Спартак» будет сниматься с чемпионата России. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых.

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судья ошибся при назначении второго одиннадцатиметрового. Казарцев отстранен от дальнейшей работы.

    «Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять.

    Я не могу даже представить РПЛ без "Спартака" — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.

    Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть — их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся судейско-экспертная комиссия (при президенте РФС) вынесет справедливое решение», — приводит слова Прядкина ТАСС. 0

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