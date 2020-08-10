Прядкин: Не могу представить РПЛ без «Спартака»

Президент РФСпрокомментировал высказывание владельца «Спартака»после матча 1-го тура РПЛ против(2:2).

Ранее Федун заявил, что «Спартак» будет сниматься с чемпионата России. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судья ошибся при назначении второго одиннадцатиметрового. Казарцев отстранен от дальнейшей работы.

«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять.

Я не могу даже представить РПЛ без "Спартака" — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.

Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть — их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся судейско-экспертная комиссия (при президенте РФС) вынесет справедливое решение», — приводит слова Прядкина ТАСС. 0