Тренер «Шахтера»: Матч с «Базелем» один и решит абсолютно все

Главный тренер донецкого «Шахтера»поделился ожиданиями от матча 1/4 финала футбольной Лиги Европы со швейцарским

Из-за пандемии коронавируса формат оставшейся части сезона Лиги Европы был изменен, в 1/4 финала команды будут выявлять победителя в одном матче, а не в двух.

«Конечно, психологическая составляющая очень пострадает. Понятно, все это происходит необычно, мы привыкли, что соревнования на таком этапе проводятся в две игры — домашняя и выездная.

Все-таки это 180 минут, а может быть, и больше, если дополнительное время. Сейчас у нас есть лишь 90 минут либо 120, если вдруг что-то пойдет не так.

Отличается ли это? Да. Нельзя совершать никаких ошибок. Прекрасно знаем, что завтрашняя игра — одна, и она решит абсолютно все», — цитирует Каштру сайт «Шахтера».

Из-за пандемии коронавируса формат оставшейся части сезона Лиги Европы был изменен, в 1/4 финала команды будут выявлять победителя в одном матче, а не в двух. 0