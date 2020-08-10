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    Тренер «Шахтера»: Матч с «Базелем» один и решит абсолютно все

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    Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 1/4 финала футбольной Лиги Европы со швейцарским «Базелем».

    Луиш Каштру
    Луиш Каштру

    Из-за пандемии коронавируса формат оставшейся части сезона Лиги Европы был изменен, в 1/4 финала команды будут выявлять победителя в одном матче, а не в двух.

    «Конечно, психологическая составляющая очень пострадает. Понятно, все это происходит необычно, мы привыкли, что соревнования на таком этапе проводятся в две игры — домашняя и выездная.

    Все-таки это 180 минут, а может быть, и больше, если дополнительное время. Сейчас у нас есть лишь 90 минут либо 120, если вдруг что-то пойдет не так.

    Отличается ли это? Да. Нельзя совершать никаких ошибок. Прекрасно знаем, что завтрашняя игра — одна, и она решит абсолютно все», — цитирует Каштру сайт «Шахтера».

    Из-за пандемии коронавируса формат оставшейся части сезона Лиги Европы был изменен, в 1/4 финала команды будут выявлять победителя в одном матче, а не в двух. 0

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