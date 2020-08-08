Худяков: «Тамбов» не наиграл на поражение

Спортивный директор «Тамбова»высказал мнение о поражении(0:1) в матче первого тура Российской Премьер-лиги.

«Тамбов» минимально уступил «Ростову» (1:0) в первом туре РПЛ сезона-2020/21. Единственный гол на счету полузащитника Павла Мамаева (21-я минута).

«Мы вкатываемся, очко обязаны были брать, на поражение не наиграли. У нас обновилась команда, игровые связи слабые.

Игра была на ничью, кроме момента, когда "Ростов" забил нам с рикошета. Больше опасных моментов я не могу вспомнить.

"Ростов" — более сыгранная команда, они только точечно усилились. У нас же проблемы с линией защиты, так как очень сильно обновилась. Тяжело было ребятам сыграться», — цитирует Худякова ТАСС.

В следующем туре подопечные Первушина отправятся в гости к ЦСКА. Матч пройдет 15 августа. 0