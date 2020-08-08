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    Худяков: «Тамбов» не наиграл на поражение

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказал мнение о поражении «Ростову» (0:1) в матче первого тура Российской Премьер-лиги.

    Павел Худяков
    Павел Худяков

    «Тамбов» минимально уступил «Ростову» (1:0) в первом туре РПЛ сезона-2020/21. Единственный гол на счету полузащитника Павла Мамаева (21-я минута).

    «Мы вкатываемся, очко обязаны были брать, на поражение не наиграли. У нас обновилась команда, игровые связи слабые.

    Игра была на ничью, кроме момента, когда "Ростов" забил нам с рикошета. Больше опасных моментов я не могу вспомнить.

    "Ростов" — более сыгранная команда, они только точечно усилились. У нас же проблемы с линией защиты, так как очень сильно обновилась. Тяжело было ребятам сыграться», — цитирует Худякова ТАСС.

    В следующем туре подопечные Первушина отправятся в гости к ЦСКА. Матч пройдет 15 августа. 0

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