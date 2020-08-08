Худяков: «Тамбов» не наиграл на поражение

Павел Худяков
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«Тамбов» минимально уступил «Ростову» (1:0) в первом туре РПЛ сезона-2020/21. Единственный гол на счету полузащитника Павла Мамаева (21-я минута).
«Мы вкатываемся, очко обязаны были брать, на поражение не наиграли. У нас обновилась команда, игровые связи слабые.
Игра была на ничью, кроме момента, когда "Ростов" забил нам с рикошета. Больше опасных моментов я не могу вспомнить.
"Ростов" — более сыгранная команда, они только точечно усилились. У нас же проблемы с линией защиты, так как очень сильно обновилась. Тяжело было ребятам сыграться», — цитирует Худякова ТАСС.
В следующем туре подопечные Первушина отправятся в гости к ЦСКА. Матч пройдет 15 августа. 0