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    Директор ВОЗ: «Возвращение болельщиков — катастрофа»

    Футбол Коронавирус в спорте
    Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что возвращение фанатов на стадионы может обернуться катастрофой.

    «Скопление людей в 40 — 60 тыс. человек. Это не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вы втиснете всё это в четырёх или пятичасовое мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте до места проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может иметь катастрофические последствия», — цитирует Райана France 24.

    Майкл Райан
    Майкл Райан

    Из-за коронавируса практически все турниры были отменены или перенесены. Футбольные соревнования будут проходить с пустыми трибунами. 0

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