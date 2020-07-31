Семак: Рассчитываем на Ловрена в матче с «Локомотивом»

Сергей Семак
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«Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон.
Деян Ловрен пришёл на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с "Локомотивом". Главное, чтобы он успел получить документы на въезд», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ-арене» в 19:00 по мск. 0