Семак: Рассчитываем на Ловрена в матче с «Локомотивом»

Главный тренерзаявил, что очень рассчитывает на нового защитника. Он хочет заявить его на игру с

«Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон.

Деян Ловрен пришёл на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с "Локомотивом". Главное, чтобы он успел получить документы на въезд», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ-арене» в 19:00 по мск. 0