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    Семак: Рассчитываем на Ловрена в матче с «Локомотивом»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что очень рассчитывает на нового защитника Деяна Ловрена. Он хочет заявить его на игру с «Локомотивом».

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон.

    Деян Ловрен пришёл на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с "Локомотивом". Главное, чтобы он успел получить документы на въезд», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

    Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ-арене» в 19:00 по мск. 0

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