«Сочи» официально присудили техническое поражение в игре против «Тамбова»

присудилтехническое поражение в матче 29-го тура чемпионата России против

Встреча должна была состояться 16 июля в Нижнем Новгороде.

«За неявку на матч — присудить поражение ФК "Сочи" в матче 29-го тура чемпионата России между командами "Тамбов" и "Сочи" со счетом 0:3.

Присудить победу ФК "Тамбов" в указанном матче со счетом 3:0», — сообщает пресс-служба РФС.

Кроме этого, ФК «Сочи» условно оштрафован на 1,5 миллиарда рублей. В регламенте РФС отмечается, что условный срок при нарушении действует от 3 месяцев до двух лет.

Напомним, что сочинцы решили не ехать на матч против «Тамбова» после того, как девятеро футболистов заразились коронавирусом.

«Тамбов» набрал 31 очко и теперь не опустится ниже 14-го места в таблице РПЛ.

Тамбовская команда и «Ахмат» имеют преимущество над «Крыльями Советов» по личным встречам, и самарцы не смогут покинуть предпоследнюю 15-ю строчку. 0