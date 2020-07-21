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    «Сочи» официально присудили техническое поражение в игре против «Тамбова»

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил «Сочи» техническое поражение в матче 29-го тура чемпионата России против «Тамбова».

    «Сочи»
    «Сочи»

    Встреча должна была состояться 16 июля в Нижнем Новгороде.

    «За неявку на матч — присудить поражение ФК "Сочи" в матче 29-го тура чемпионата России между командами "Тамбов" и "Сочи" со счетом 0:3.

    Присудить победу ФК "Тамбов" в указанном матче со счетом 3:0», — сообщает пресс-служба РФС.

    Кроме этого, ФК «Сочи» условно оштрафован на 1,5 миллиарда рублей. В регламенте РФС отмечается, что условный срок при нарушении действует от 3 месяцев до двух лет.

    Напомним, что сочинцы решили не ехать на матч против «Тамбова» после того, как девятеро футболистов заразились коронавирусом.

    «Тамбов» набрал 31 очко и теперь не опустится ниже 14-го места в таблице РПЛ.

    Тамбовская команда и «Ахмат» имеют преимущество над «Крыльями Советов» по личным встречам, и самарцы не смогут покинуть предпоследнюю 15-ю строчку. 0

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