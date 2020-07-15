Шалимов: Поздравил футболистов «Ахмата» с сохранением прописки в РПЛ

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал крупное поражение от «Спартака» (0:3) в 29-м туре чемпионата России.

«Да не буду я говорить, что у нас не получилось. Хоть мы и проиграли 0:3, результаты сложились так, что мы официально остается в РПЛ.

Все это мы заработали сами, набранными очками. В раздевалке мы минуты три поговорили серьезно про эту игру, а дальше обнялись, всех поздравили.

Выполнили задачу, которая изначально не стояла перед командой — она появилась по ходу чемпионата. Ситуация была тяжелейшая, но мы из нее вылезли», — сказал Шалимов в программе «Все на Матч!».

«Ахмат» имеет в своем активе 31 очко и занимает 13-е место в таблице РПЛ. «Спартак» с 36-ю очками занимает восьмую строчку. 0