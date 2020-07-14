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    Семин призвал Кикнадзе уйти в отставку, Фарфан и Геркус поддержали инициативу

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    Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе с призывом уйти в отставку.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Семин считает, что из-за инцидента с болельщиком «железнодорожников» функционер должен покинуть клуб и уйти из футбола.

    «Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика "Локомотива", факт которого вы публично признали, вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причём сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров.

    Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

    Но, прежде чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером "Локомотива", семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова», — написал Семин на своей странице в Instagram.

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