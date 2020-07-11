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    Примера. «Барселона» в гостях у «Вальядолида», «Реал» едет к «Гранаде»

    Обзор матчей 36 тура Примеры

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    С 11 по 13 июля состоятся матчи 36 тура Примеры

    «Осасуна» — «Сельта» 2:1

    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Сельтой» со счетом 2:1.

    Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Аспас с фланга зряче покатил мяч к вратарской, Санти Мина выдержал тонкую грань с офсайдом и нанёс удар с ходу — мяч от ноги вратаря залетел в ворота.

    На 23-й минуте Эступиньян с левого края выполнил шикарный кросс во вратарскую «Сельты», куда ворвался Гальего и головой вколотил мяч в ворота.

    А в компенсированное время Ойер исполнил мягкий заброс в центр штрафной «Сельты», откуда Арнаис в борьбе лёгким касанием головы подрезал мяч в угол ворот.

    «Сельта» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» — 48 баллов и 11-я строчка.

    Примера. 36-й тур
    «Осасуна» — «Сельта» — 2:1 (1:1)
    Голы: Мина, 10 (0:1). Гальего, 23 (1:1). Арнаис, 90+1 (2:1)«Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Видаль, 67), Эступиньян, Гарсия, А.Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес, Брашанац (Монкайола, 84), Торрес (Барха, 85), Лопес (Арнаис, 67), Гальего«Сельта»: Вильяр, Араухо, Мальо, Оласа (Мендес, 85), Айду, Саэнс (Нолито, 46), Рафинья (Васкес, 66), Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 66), Аспас, Мина (Х.Эрнандес, 72)Предупреждения: А.Эрнандес, 3. Саэнс, 18. Гарсия, 48. Рафинья, 59

    «Вальядолид» — «Барселона»

    11 июля 20:30 мск

    «Атлетико» — «Бетис»

    11 июля 23:00 мск

    «Эспаньол» — «Эйбар»

    12 июля 15:00 мск

    «Леванте» — «Атлетик»

    12 июля 18:00 мск

    «Леганес» — «Валенсия»

    12 июля 20:30 мск

    «Севилья» — «Мальорка»

    12 июля 23:00 мск

    «Алавес» — «Хетафе»

    13 июля 20:30 мск

    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»

    13 июля 20:30 мск

    «Гранада» — «Реал»

    13 июля 23:00 мск

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