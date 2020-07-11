Примера. «Барселона» в гостях у «Вальядолида», «Реал» едет к «Гранаде»

«Осасуна» — «Сельта» 2:1
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Сельтой» со счетом 2:1.
Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Аспас с фланга зряче покатил мяч к вратарской, Санти Мина выдержал тонкую грань с офсайдом и нанёс удар с ходу — мяч от ноги вратаря залетел в ворота.
На 23-й минуте Эступиньян с левого края выполнил шикарный кросс во вратарскую «Сельты», куда ворвался Гальего и головой вколотил мяч в ворота.
А в компенсированное время Ойер исполнил мягкий заброс в центр штрафной «Сельты», откуда Арнаис в борьбе лёгким касанием головы подрезал мяч в угол ворот.
«Сельта» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» — 48 баллов и 11-я строчка.
Примера. 36-й тур
«Осасуна» — «Сельта» — 2:1 (1:1)
Голы: Мина, 10 (0:1). Гальего, 23 (1:1). Арнаис, 90+1 (2:1)«Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Видаль, 67), Эступиньян, Гарсия, А.Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес, Брашанац (Монкайола, 84), Торрес (Барха, 85), Лопес (Арнаис, 67), Гальего«Сельта»: Вильяр, Араухо, Мальо, Оласа (Мендес, 85), Айду, Саэнс (Нолито, 46), Рафинья (Васкес, 66), Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 66), Аспас, Мина (Х.Эрнандес, 72)Предупреждения: А.Эрнандес, 3. Саэнс, 18. Гарсия, 48. Рафинья, 59
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