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    Моуринью до ухода из «Тоттенхэма» надеется выиграть трофей

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о перспективах лондонской команды под своим руководством.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Посмотрите, сколько времени потребовалось Юргену Клоппу, чтобы начать выигрывать. Четыре года, четыре сезона. К тому же, "Ливерпуль" купил одного из лучших вратарей мира и одного из лучших центральных защитников, и так далее.

    Я сейчас сфокусирован на своем контракте. Верю, что за три года, что прописаны в моем соглашении, "Тоттенхэм" выиграет трофей или трофеи. Да даже ничего не выиграет, но войдет в новую эру и выиграет что-то уже после меня, я буду доволен.

    Я продолжаю работать ради клуба, не думаю о себе. Настроен оптимистично, потому что начал работать с первого дня, потому что верю, что мы сможем провести некоторые изменения в команде, но нам не нужно для этого крупных инвестиций. Не верю, что в следующем сезоне будет столько же неприятных ситуаций и эпизодов, как в этом. Полагаю, все должно будет сложиться иначе.

    Единственная несправедливость — люди забывают, что у нас новый стадион, лучший в мире, что у нас лучшая тренировочная база и что мы потратили около 100 миллионов фунтов прошлым летом. Это, наверное, одна из крупнейших инвестиций клуба АПЛ, но эксперты не считают, что это связано с прогрессом клуба», — приводит слова Моуринью Goal.com. 0

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