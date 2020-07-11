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    «Ман Сити» на выезде разгромил «Брайтон»

    «Брайтон» — «Ман Сити»: счет 0:5, обзор голов

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    В матче 35 тура АПЛ «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы не оставил никаких шансов «Брайтону» Грэма Поттера, разбив соперника со счетом 0:5.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    Первый гол в матче забил Рахим Стерлинг на 21 минуте. Ассистировал ему Габи Жезус. В конце первой половины Жезус сам стал автором гола, воспользовавшись скидкой Родри на дальнюю штангу после углового.

    Во втором тайме «горожане» быстро ушли в отрыв. Сначала забил Стерлинг после паса Мареза. Затем Жезус снова сделал ассист, позволив забить Давиду Сильве.

    На 81 минуте Стерлинг оформил хет-трик. Футболист навязал борьбу трем футболистам и уже падая прокинул мяч спиной в ворота.

    У «Сити» 72 очка в активе. Второй строчке «бело-голубых» уже ничего не угрожает. «Брайтон» идет на 15 месте с 36 баллами.

    АПЛ. 35 тур
    «Брайтон» — «Ман Сити» — 0:5
    Голы: 0:1 — 21 Стерлинг, 0:2 — 44 Габриэл Жезус, 0:3 — 53 Стерлинг, 0:4 — 56 Бернарду Силва, 0:5 — 81 Стерлинг«Брайтон»: Райан, Данк, Бернардо, Монтойя (Лэмпти, 59), Уэбстер, Биссума, Гросс (Берн, 78), Муй, Проппер (Стивенс, 59), Троссард (Джаханбахш, 70), Коннолли (Мопе, 59)«Ман Сити»: Эдерсон, Менди (Зинченко, 64), Уокер, Эрик Гарсия (Стоунз, 72), Лапорт, Бернарду Силва, Родри Эрнандес (Фернандиньо, 72), Стерлинг, де Брюйне (Сильва, 64), Марез, Габриэл Жезус (Фоден, 63)Предупреждения: Биссума (83)
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