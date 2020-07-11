«Брайтон» — «Ман Сити»: счет 0:5, обзор голов

В матче 35 тура АПЛХосепа Гвардиолы не оставил никаких шансовГрэма Поттера, разбив соперника со счетом 0:5.

Первый гол в матче забил Рахим Стерлинг на 21 минуте. Ассистировал ему Габи Жезус. В конце первой половины Жезус сам стал автором гола, воспользовавшись скидкой Родри на дальнюю штангу после углового.

Во втором тайме «горожане» быстро ушли в отрыв. Сначала забил Стерлинг после паса Мареза. Затем Жезус снова сделал ассист, позволив забить Давиду Сильве.

На 81 минуте Стерлинг оформил хет-трик. Футболист навязал борьбу трем футболистам и уже падая прокинул мяч спиной в ворота.

У «Сити» 72 очка в активе. Второй строчке «бело-голубых» уже ничего не угрожает. «Брайтон» идет на 15 месте с 36 баллами.