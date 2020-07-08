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    «Вильярреал» оказался сильнее «Хетафе»

    «Хетафе» — «Вильярреал»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 35-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде одержал победу над «Хетафе» со счетом 3:1.

    «Вильярреал»
    «Вильярреал»

    В составе победителей дубль оформил Санти Касорла, еще один мяч на свой счет записал Рубен Пенья.

    У хозяев автором единственного гола стал Уго Дуро.

    Команда Хавьера Кальехи располагается на 5-м месте в турнирной таблице Примеры (57), следом идет «Хетафе» (53).

    Примера. 35-й тур
    «Хетафе» — «Вильярреал» — 1:3 (0:0)
    Голы: Касорла, 66 — с пенальти (0:1). Дуро, 80 (1:1). Касорла, 86 — с пенальти (1:2). Пенья, 90+3 (1:3)«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Даконам, Оливера, Кукурелья (Ндиай, 88), Тимор (Портильо, 69), Максимович, Арамбарри, Хасон (Дуро, 69), Мата (Анхель, 57)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Марио Гаспар, 89), Иборра, Замбо, Х.Морено, Онтиверос (Тригерос, 89), Чиквуэзе (Мойсес Гомес, 52)Предупреждения: Сория, 63. Анхель, 68. Арамбарри, 85. Максимович, 88. Х.Морено, 89

    В параллельной встрече «Бетис» обыграл «Осасуну» со счетом 3:0, поднявшись на 13-е место (41 очко). Клуб из Памплоны продолжает занимать 11-ю строчку (45). 0

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