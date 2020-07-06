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    Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура российской Премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.

    Сергей Лапочкин
    Сергей Лапочкин

    Примечательно, что на всех играх 27-го тура РПЛ будет работать VAR.

    7 июля (вторник)

    «Тамбов» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Карасёв, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Арсенал» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Матюнин, AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.

    8 июля (среда)

    «Оренбург» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Зенит» — «Сочи»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Тихон Калугин, Денис Березнов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Ростов» — «Уфа»: судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Спартак» — «Локомотив»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Антон Кобзев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Тарас Безубяк.

    9 июля (четверг)

    «Урал» — «Динамо»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Сергей Иванов, AVAR — Александр Богданов; инспектор — Александр Гончар.

    «Рубин» — «Краснодар»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Николай Богач; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев, AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер. 0

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