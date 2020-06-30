«Уфа» сдала отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Футболисты «Уфы»
ФК «Уфа»
«Футбольный клуб "Уфа" в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с "Рубином". Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат», — говорится заявлении пресс-службы башкирцев.
Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с «Рубином».— ФК УФА (@UfaFc) June 30, 2020
Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат pic.twitter.com/sMni1Ceas1
Матч «Уфа» — «Рубин» состоится 1 июня на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — в 15:00 мск. После 24 туров уфимцы занимают в турнирной таблице РПЛ восьмое место (31 очко), «Рубин» находится на 12-й позиции (26).