«Уфа» сдала отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

в полном составе прошла тестирование на коронавирус перед домашним матчем 25-го тура РПЛ с казанским

«Футбольный клуб "Уфа" в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с "Рубином". Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат», — говорится заявлении пресс-службы башкирцев.

Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с «Рубином».

Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат pic.twitter.com/sMni1Ceas1 — ФК УФА (@UfaFc) June 30, 2020

Матч «Уфа» — «Рубин» состоится 1 июня на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — в 15:00 мск. После 24 туров уфимцы занимают в турнирной таблице РПЛ восьмое место (31 очко), «Рубин» находится на 12-й позиции (26).

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