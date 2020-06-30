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    «Уфа» сдала отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

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    «Уфа» в полном составе прошла тестирование на коронавирус перед домашним матчем 25-го тура РПЛ с казанским «Рубином».

    Футболисты «Уфы»
    Футболисты «Уфы»

    «Футбольный клуб "Уфа" в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с "Рубином". Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат», — говорится заявлении пресс-службы башкирцев.

    Матч «Уфа» — «Рубин» состоится 1 июня на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — в 15:00 мск. После 24 туров уфимцы занимают в турнирной таблице РПЛ восьмое место (31 очко), «Рубин» находится на 12-й позиции (26).

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