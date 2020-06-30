Новичок Серии А может подписать экс-игрока «Спартака»

Бывший полузащитник московскогоможет продолжить карьеру в, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Накануне итальянский клуб за семь туров до финиша Серии Б обеспечил себе путевку в высший дивизион. Также новичок Серии А договорились о переходе с защитником «Монако» Камилем Гликом.

Напомним, Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года. Весной этого года он улетел в Германию на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Позднее стало известно, что в Россию Шюррле не вернется. Всего за «красно-белых» он провел 18 матчей и забил два мяча. 0