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    Новичок Серии А может подписать экс-игрока «Спартака»

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    Бывший полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    Накануне итальянский клуб за семь туров до финиша Серии Б обеспечил себе путевку в высший дивизион. Также новичок Серии А договорились о переходе с защитником «Монако» Камилем Гликом.

    Напомним, Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года. Весной этого года он улетел в Германию на время карантина из-за пандемии коронавируса.

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    • Позднее стало известно, что в Россию Шюррле не вернется. Всего за «красно-белых» он провел 18 матчей и забил два мяча. 0

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