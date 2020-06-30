«Беневенто» — «Стабия»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол в этой встрече на счету нападающего Марко Сау (74-я минута).
«Беневенто» играл в меньшинстве с 24-й минуты встречи, когда с поля был удален защитник Лука Кальдирола.
После этой игры «Беневенто» набрал 76 очков и стал недосягаем для соперников по серии В, гарантировав себе возвращение в высший дивизион чемпионата Италии.
Идущий на втором месте в турнирной таблице «Кротоне» за семь туров до окончания чемпионата уступает лидеру 24 очка.
💛A❤️ suon di record #Asuondirecord #SerieA #ForzaStrega #BeneventoCalcio #Benevento pic.twitter.com/KLYjIc20OC— Benevento Calcio (@bncalcio) June 29, 2020