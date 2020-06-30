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    «Беневенто» гарантировал себе выход в Серию А

    «Беневенто» — «Стабия»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Беневенто» обыграл «Стабию» (1:0) в домашнем матче 31-го тура итальянской Серии В.

    «Беневенто»
    «Беневенто»

    Единственный гол в этой встрече на счету нападающего Марко Сау (74-я минута).

    «Беневенто» играл в меньшинстве с 24-й минуты встречи, когда с поля был удален защитник Лука Кальдирола.

    После этой игры «Беневенто» набрал 76 очков и стал недосягаем для соперников по серии В, гарантировав себе возвращение в высший дивизион чемпионата Италии.

    Идущий на втором месте в турнирной таблице «Кротоне» за семь туров до окончания чемпионата уступает лидеру 24 очка.

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