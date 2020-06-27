«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2 д.в., обзор голов

в выездном матче 1/4 финала Кубка Англии одолел

Основное время встречи, прошедшей на «Кэрроу Роуд», завершилось со счетом 1:1.

«Красные дьяволы» вышли вперед на 51-й минуте, когда Одион Игало поразил чужие ворота ударом с близкой дистанции.

«Канарейки» ответили на 75-й минуте — Тодд Кантвелл поразил нижний угол ударом с дальней дистанции.

На 89-й минуте «Норвич» остался в меньшинстве, так как красную карточку получил Тимм Клозе.

Манкунианцам удалось вырвать победу на 118-й минуте. Героем стал Гарри Магуайр, в падении протолкнувший мяч в сетку чужих ворот.

Кубок Англии. 1/4 финала «Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Игало, 51 (0:1). Кантуэлл, 75 (1:1). Магуайр, 118 (1:2)«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Рупп (Эрнандес, 62), Маклин, Кантуэлл (Трибулль, 90), Пукки (Дрмич, 71), Буэндия (Дуда, 91)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Шоу, Магуайр, Байи (Марсьяль, 96), Далот (Уильямс, 63), Мата (Рэшфорд, 63), Фред (Погба, 78), Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Матич, 79), Игало, Лингард (Гринвуд, 63)Предупреждение: Бруну Фернандеш, 109Удаление: Клозе, 89

Соперник «Манчестер Юнайтед» по полуфиналу станет известен после жеребьевки. 0