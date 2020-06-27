ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко НиколичПока «ноунейм» срамит скептиков. «Локо» одержал вторую победу при Николиче
  • 21:58
    • «Ростов» выиграл у тульского «Арсенала»
  • 21:00
    • «Динамо» и ЦСКА голов не забили
  • 20:13
    • «Сельта» спаслась от поражения в матче с «Барселоной», Смолов забил гол
  • 19:22
    • «Локомотив» нанес поражение «Рубину»
  • 18:28
    • «Спартак» разошелся миром с «Уфой»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» пробился в полуфинал Кубка Англии

    «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2 д.в., обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Норвич Манчестер Юнайтед
    «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 1/4 финала Кубка Англии одолел «Норвич».

    Футболисты «Манчестер Юнайтед»
    Футболисты «Манчестер Юнайтед»

    Основное время встречи, прошедшей на «Кэрроу Роуд», завершилось со счетом 1:1.

    «Красные дьяволы» вышли вперед на 51-й минуте, когда Одион Игало поразил чужие ворота ударом с близкой дистанции.

    «Канарейки» ответили на 75-й минуте — Тодд Кантвелл поразил нижний угол ударом с дальней дистанции.

    На 89-й минуте «Норвич» остался в меньшинстве, так как красную карточку получил Тимм Клозе.

    Манкунианцам удалось вырвать победу на 118-й минуте. Героем стал Гарри Магуайр, в падении протолкнувший мяч в сетку чужих ворот.

    Кубок Англии. 1/4 финала
    «Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Игало, 51 (0:1). Кантуэлл, 75 (1:1). Магуайр, 118 (1:2)«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Рупп (Эрнандес, 62), Маклин, Кантуэлл (Трибулль, 90), Пукки (Дрмич, 71), Буэндия (Дуда, 91)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Шоу, Магуайр, Байи (Марсьяль, 96), Далот (Уильямс, 63), Мата (Рэшфорд, 63), Фред (Погба, 78), Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Матич, 79), Игало, Лингард (Гринвуд, 63)Предупреждение: Бруну Фернандеш, 109Удаление: Клозе, 89

    Соперник «Манчестер Юнайтед» по полуфиналу станет известен после жеребьевки. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться
  • Вчера в 23:18
    •
  • Прогноз
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»
  • 1.60
  • Завтра в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лацио» не имеет права терять очки
  • «Лацио» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Будут ли у «Сити» проблемы с «Ньюкаслом»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Продолжится ли беспроигрышная серия «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — СПАЛ
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие