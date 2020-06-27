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    Стала известна дата начала следующего чемпионата Франции

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    Сезон-2020/21 чемпионата Франции начнется 22 августа, сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Франции.

    Неймар
    Неймар

    Первый тур сезона-2020/21 состоится 22 и 23 августа. Некоторые матчи могут быть перенесены из-за участия клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Отмечается, что 15-й, 17-й, 18-й, 20-й и 23-й туры будут проходить в середине недели. При этом 17-й тур станет последним в 2020-м году. Он запланирован на 23 декабря. Возобновление сезона состоится 6 января 2021 года. Заключительный тур нового сезона пройдет 23 мая.

    Напомним, нынешний сезон чемпионата Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса после 28-ми туров — из 38-ми запланированных. Чемпионом страны объявлен ПСЖ. 0

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