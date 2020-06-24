Экс-форвард ЦСКА судится с японским клубом

Бывший нападающийнамерен судиться с японским клубомза один миллион долларов, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, японская команда также собирается подать в суд на футболиста, чтобы тот компенсировал один миллион долларов за досрочное расторжение соглашения, которое было действительно до декабря 2020 года.

Отметим, что игрок в апреле самовольно покинул Японию во время пандемии коронавируса, за что «Нагоя Грампус» перестал платить ему зарплату. 17 июня стало известно, что Жо перешел в «Коринтианс», воспитанником которого является.

Российским болельщикам футбола Жо известен по выступлению за ЦСКА с 2006 по 2008 год. С «армейцами» он становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. 0