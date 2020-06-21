17-летний хавбек «Ростова»: Перед игрой тренер сказал нам получать удовольствие

Валерий Карпин смотрел матч по телевизору
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«Получилось забить быстрый гол, сами этого не ожидали и сильно радовались. Ну а что было потом, все знают.
Обидно, что пропустили так много, не хватило нам опыта и выносливости. Однако я доволен тем, что команда не сдалась даже при счете 1:7. Мы не опустили руки, а играли в футбол.
Впечатления остались непередаваемые, до сих пор кажется, что это был сон. Перед игрой тренер сказал нам получать удовольствие и наслаждаться моментом, а после матча он сказал не расстраиваться. Ведь у нас еще все впереди», — цитирует игрока Baza. 0