17-летний хавбек «Ростова»: Перед игрой тренер сказал нам получать удовольствие

17-летний полузащитникподелился мнением о результате матча с, а также рассказал о том, что сказал тренер перед игрой.

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«Получилось забить быстрый гол, сами этого не ожидали и сильно радовались. Ну а что было потом, все знают.

Обидно, что пропустили так много, не хватило нам опыта и выносливости. Однако я доволен тем, что команда не сдалась даже при счете 1:7. Мы не опустили руки, а играли в футбол.

Впечатления остались непередаваемые, до сих пор кажется, что это был сон. Перед игрой тренер сказал нам получать удовольствие и наслаждаться моментом, а после матча он сказал не расстраиваться. Ведь у нас еще все впереди», — цитирует игрока Baza. 0