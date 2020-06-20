Все игроки «Урала» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все футболистыпрошли тестирование на коронавирус накануне матча 23-го тура РПЛ против «Рубина». Все тесты показали отрицательный результат, сообщила пресс-служба клуба «шмелей».

В составе екатеринбуржцев готовы сыграть все основные футболисты, за исключением нападающего Павла Погребняка, который уже здоров, но пока тренируется индивидуально.

После 22 туров «Урал» набрал 25 очков и занимает 11-е место в РПЛ. «Рубин» имеет одинаковое количество очков с «Ахматом» и «Оренбургом» и находится на 14-м месте.

☝️Накануне команда в полном составе прошла тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Все результаты — отрицательные. В составе екатеринбуржцев готовы сыграть все основные футболисты, за исключением Павла Погребняка, который уже здоров, но пока тренируется индивидуально. pic.twitter.com/ZzsLEV4hSc — ФК Урал (@FCURAL) June 20, 2020

Матч «Урал» — «Рубин» пройдет в субботу, 20 июня, в Екатеринбурге, начало — 14:00 мск.

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