«Вильярреал» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 29-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 16-й минуте — отличился колумбийский нападающий Карлос Бакка.

Примера. 29-й тур «Вильярреал» — «Мальорка» — 1:0 (1:0) Гол: Бакка, 16«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено (Кинтилья, 70), Пау Торрес, Касорла (Мойсес Гомес, 46), Тригерос (Пенья, 85), Замбо, Бакка (Х.Морено, 60), Пако Алькасер (Морланес, 70), Чиквуэзе«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Вальент (Севилья, 67), Гамес, Посо (Састре, 85), Кубо (Будимир, 60), Фебас (Трайковски, 67), Баба, Джуниор (Чаваррия, 85), Кучо ЭрнандесПредупреждения: Седлар, 5. А.Морено, 18. Гамес, 27. Альбиоль, 45. Пау Торрес, 45+2. Фебас, 62. Райльо, 65

В другом матче отчетного тура «Хетафе» и «Эспаньол» сыграли вничью 0:0. Гости не проиграли, несмотря на удаление Бернардо Эспиносы на 16-й минуте.

В турнирной таблице Примеры «Хетафе» (47 очков) занимает пятое место, «Вильярреал» (44) поднялся на седьмую позицию, «Мальорка» (25) идет 18-й, а «Эспаньол» (24) ушел с последней строчки и теперь 19-й. 0