«Челси» готов выложить за Роналду внушительную сумму

намерен пригласить в свой состав нападающего, утверждает издание Don Balon.

Как сообщает источник, руководство «пенсионеров» готово потратить на португальскую звезду 120 миллионов евро.

Отмечается, что этому трансферу могут поспособствовать хорошие отношения между владельцем «Челси» Романом Абрамовичем и агентом игрока Жорже Мендешем.

Напомним, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступает за «Ювентус» с 2018 года. В составе команды он стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны. В общей сложности португалец провел за туринцев 76 матчей, забил 53 гола и сделал 14 результативных передач. 0