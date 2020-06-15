Николич: Хотел бы догнать «Зенит», но задача «Локо» — сохранить второе место

Главный тренер «Локомотива»высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я приехал в Москву 30 мая. Сразу из аэропорта я отправился в отель, где провел две недели на изоляции. В это время мы работали с командой по видеосвязи.

Я был на постоянной связи с помощниками Олегом Пашининым, Дмитрием Лоськовым. Я смотрел все тренировки команды в прямом эфире и при необходимости вносил корректировки.

Задачи "Локомотива" в этом сезоне? Согласен, что я взял команду в очень необычной ситуации. Удалось провести всего одну тренировку и один товарищеский матч. Но мы не должны искать оправданий.

На первой тренировке я сказал всем футболистам, что наша задача в том, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Я бы сказал, что хочу догнать и обогнать "Зенит", потому что я хочу и люблю быть первым, но я понимаю, что это будет очень сложно сделать, потому что у них довольно большое преимущество.

Но для нас важно занять второе место. Если мы сделаем это, то я буду очень счастлив.

В какой футбол будет играть "Локомотив"? Сейчас принято говорить, что команда будет играть в яркий и атакующий футбол. И это будет так.

Но для меня важно, чтобы команда побеждала и была стабильной. Нам нужно играть в хороший и стабильный футбол.

Это значит, что нам нужно быть очень организованными, хорошо играть в прессинг, не допускать контратаки. Нам нужно здорово реализовывать свои стандарты.

Но при этом у нас мало времени, поэтому мы сделаем небольшие корректировки и дадим команде необходимый импульс. Какие-то корректировки привнесем, но большие изменения пока сделать не успеем.

У нас очень опытная команда, и я верю в этих парней, верю, что они покажут свой максимум. Повторюсь, сейчас важно попасть в Лигу чемпионов.

Если мы будем думать о других вещах, то потеряем внимание к главной задаче. Я не говорю, что мы не думаем о будущем, но сейчас мы полностью сфокусированы на чемпионате России», — сказал Николич в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

После 22 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 2-е место и отстает от «Зенита» на 9 очков. 0