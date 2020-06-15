441 футболист обратился в ФИФА за финансовой компенсацией

441 футболист подал запрос вна финансовую компенсацию, о чем сообщила пресс-служба организации.

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Это игроки, у которых образовались задолженности по зарплатам, а их клубы обанкротились и не могут закрыть долги. Такая ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса.

81 процентов заявителей представляют европейские клуба. ФИФА и дальше будет принимать заявки через Международную федерацию ассоциации профессиональных футболистов.

ФИФА и FIFPro создали международный фонд, который будет выделять деньги игрокам, чьи клубы обанкротились и не погасли зарплату. Он начнет работать с 1 июля. 0