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    441 футболист обратился в ФИФА за финансовой компенсацией

    Футбол ФИФАКоронавирус в спорте
    441 футболист подал запрос в ФИФА на финансовую компенсацию, о чем сообщила пресс-служба организации.

    ФИФА будет помогать игрокам
    ФИФА будет помогать игрокам

    Это игроки, у которых образовались задолженности по зарплатам, а их клубы обанкротились и не могут закрыть долги. Такая ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса.

    81 процентов заявителей представляют европейские клуба. ФИФА и дальше будет принимать заявки через Международную федерацию ассоциации профессиональных футболистов.

    ФИФА и FIFPro создали международный фонд, который будет выделять деньги игрокам, чьи клубы обанкротились и не погасли зарплату. Он начнет работать с 1 июля. 0

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