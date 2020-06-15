441 футболист обратился в ФИФА за финансовой компенсацией

ФИФА будет помогать игрокам
fifa.com
Это игроки, у которых образовались задолженности по зарплатам, а их клубы обанкротились и не могут закрыть долги. Такая ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса.
81 процентов заявителей представляют европейские клуба. ФИФА и дальше будет принимать заявки через Международную федерацию ассоциации профессиональных футболистов.
ФИФА и FIFPro создали международный фонд, который будет выделять деньги игрокам, чьи клубы обанкротились и не погасли зарплату. Он начнет работать с 1 июля. 0