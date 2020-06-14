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    «Атлетик» и «Атлетико» поделили очка

    «Атлетик» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Атлетик» сыграл вничью с «Атлетико» в домашнем матче 28-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сан Мамес», завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 37-й минуте, когда Юри Берчиче прострелил в чужую штрафную с левого фланга, а Икер Муньяин в касание внешней стороной стопы подрезал мяч в дальний угол.

    «Матрасники» отыгрались спустя пару минут. Коке сделал проникающую передачу на Диего Косту, который в ближнем бою пробил мимо вратаря.

    В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает десятое место (38 очков), а «Атлетико» — шестое (46 очков). 0

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