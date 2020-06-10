Стоичков: Месси уже легенда, его сложно сравнивать с кем бы то ни было

Бывший нападающийвысказался по поводу сравнения нынешнего форварда каталонцевс другими игроками прошлых лет.

«Месси уже легенда, его сложно сравнивать с кем бы то ни было. Никто не выиграл того, что выигрывал он. Шесть "Золотых мячей", пять "Золотых бутс", лучший игрок чемпионата мира 2014 года. У аргентинцев мало футболистов, которые признавались бы лучшими на чемпионатах мира. Кемпес в 1978-м, Марадона в 1986-м и Месси в 2014-м.

Никто не выиграет того, что выиграл Лионель. Аргентинцы постоянно сравнивают его с кем-то еще, но разные эпохи нельзя сравнивать», — заявил Стоичков в эфире Radio Mitre.

Напомним, Месси выступает в составе «Барселоны» с 2003 года и в составе каталонцев выиграл 10 чемпионатов Испании, шесть раз становился обладателем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды стал обладателем Суперкубка УЕФА и три раза выиграл клубный чемпионат мира. 0