«Витебск» — БАТЭ: счет матча 2:2, обзор голов

Футболисты БАТЭ
ФК БАТЭ
Встреча, которая прошла в Витебске, завершилась со счетом 2:2.
Команда из Борисова вышла вперед на 14-й минуте, когда точный удар нанес Павел Нехайчик. На 58-й минуте Станислав Драгун удвоил преимущество БАТЭ.
Хозяева сократили отставание на 79-й минуте усилиями Сергея Волкова. А на 90-й минуте Александр Ксенофонтов установил окончательный результат, сравняв счет.
В турнирной таблице чемпионата Белоруссии БАТЭ занимает первое место (26 очков), а «Витебск» — 11-е (15 очков). 0