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    «Химки» сменят юридическое лицо и останутся в ФНЛ

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    Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» в следующем сезоне поменяют юридическое лицо и продолжат выступать в ФНЛ.

    «Химки»
    «Химки»

    «Мы договорились, но до конца пока сделку не завершили. Договариваемся с инвесторами, будет новое юридическое лицо — чисто коммерческое. Соответственно, мы закрываем все долги, я имею в виду июньскую зарплату, и передаем все контракты в новое юрлицо. Оно будет выступать в ФНЛ с задачами выйти в Премьер-лигу, поскольку владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным.

    Скорее всего, мы останемся в ФНЛ: сейчас такая ситуация, связанная с коронавирусом, надо помогать врачам, плюс экономический спад, поэтому отдавать деньги в футбол — не совсем корректно. Остается задача, чтобы у нас выступали доморощенные игроки, и мы будем всю систему подготовки спортивного резерва строить под "Химки", которые будут не бюджетным, а коммерческим проектом.

    Считаю, что это максимально эффективная схема, когда все дети будут стремиться заиграть в хорошем клубе и понимать горизонты планирования. Приходя в любую подмосковную школу, они будут понимать, что всегда могут попасть в "Химки". У нас была такая идеология, и мы хотим ее реализовать, чтобы клуб жил как коммерческий проект долгие годы.
    У Ломакина есть серьезные намерения в следующем сезоне выйти в Премьер-лигу. Безусловно, будут изменения в менеджменте и тренерском штабе. Менеджмент будет точно выстроен под профессионалов — это не обсуждается», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

    Напомним, что в досрочно завершенном первенстве ФНЛ сезона-2019/20 подмосковная команда заняла второе место и получила право на повышение в классе. 0

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