ЛЧ может быть доиграна в формате «Финала четырех» в Германии
globallookpress.com
Первоначальным местом проведения финала Лиги чемпионов должен быть Стамбул, но Турция может не обеспечить надлежащих гарантий относительно здравоохранения. Поэтому рассматривается вариант проведения «финала четырех» в Германии, где раньше всех из топ-5 чемпионатов Европы возобновилось национальное первенство.
УЕФА планирует завершить Лигу чемпионов к 31 августа. Оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7–8 августа, а матчи 1/4 финала 13–14 августа на нейтральных полях в формате одной игры.
Отмечается, что многие клубы выступят за то, чтобы четвертьфинальные матчи также проводились на стадионах в Германии. 0