сезона-2019/20 может быть завершена в формате «Финала четырех», сообщает Goal Italia.

ЛЧ может быть доиграна в формате «Финала четырех» в Германии globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Первоначальным местом проведения финала Лиги чемпионов должен быть Стамбул, но Турция может не обеспечить надлежащих гарантий относительно здравоохранения. Поэтому рассматривается вариант проведения «финала четырех» в Германии, где раньше всех из топ-5 чемпионатов Европы возобновилось национальное первенство.

УЕФА планирует завершить Лигу чемпионов к 31 августа. Оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7–8 августа, а матчи 1/4 финала 13–14 августа на нейтральных полях в формате одной игры.

Отмечается, что многие клубы выступят за то, чтобы четвертьфинальные матчи также проводились на стадионах в Германии. 0