Анюков завершил игровую карьеру

Защитник, соглашение которого истекает 31 мая, не будет продлевать свой контракт, сообщает пресс-служба самарцев.

«Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре в этом сезоне. Я чувствовал мощную поддержку и теплое отношение со стороны окружающих.

Для меня это был особенный вызов — после стольких лет в "Зените" я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу.

С удовольствием каждый раз выходил на поле "Самара Арены", также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград», — заявил Анюков.

В ближайшее время 37-летний футболист займется тренерской работой. 0