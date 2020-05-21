Долг «Манчестер Юнайтед» достиг 429 миллионов фунтов

отчитался о финансовых результатах клуба за первый квартал 2020 года, информирует Manchester Evening News.

Чистый долг на 31 марта составил 429,1 миллиона фунтов. Если сравнивать с прошлогодними показателями, то долг увеличился на 127,4 миллиона.

Доходы от коммерческих сделок увеличились на 3 процента и составили 68,6 миллиона фунтов. В структуру выручки от коммерции входят доходы от спонсоров, которые составили 44,7 миллиона фунтов, и доходы от продажи атрибутики, упавшие на 1,1 миллиона до 23,9 миллиона фунтов.

Доходы от трансляций упали на 51,7 процента до 26 миллионов фунтов. Доходы от проведения матчей также сократились — на 2,6 миллиона фунтов. 0