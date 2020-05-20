Стал известен игрок «Уотфорда», заразившийся коронавирусом

Как сообщает Telegraph, заразившимся игроком воказался

«С тех пор, как я получил положительный результат во вторник, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня взялся коронавирус. Это стало большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме нескольких тренировок и случайной прогулки с детьми. Я в основном только занимался учебой с детьми и поддерживал форму», — цитирует Мариаппу The Telegraph.

Ранее «Уотфорд» сообщил о трех случаях заражения коронавирусом. Кроме Мариаппы заболели два сотрудника клуба. 0