Владелец «Удинезе»: Бундеслига начала провально, а преподносит это, как успех

Владелец «Удинезе»поделился мнением о матчах Бундеслиги, которая возобновилась 16 мая.

«Они начали так, что хуже просто невозможно, а преподносят это как успех.

То, чего мы ожидали с точки зрения травм, происходит. В первых шести матчах было восемь повреждений.

Это доказательство того, что придется заплатить, если не подготовиться тщательно. А это лишь при одной игре в неделю!

Когда придется увеличить количество матчей до двух, то потребуется иметь 30 игроков в составе, чтобы справиться с потоком травм», — сказал Поццо в интервью Radio Sportiva. 0